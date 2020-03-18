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Пять дворов в Тамбове благоустроят почти на 12 млн рублей

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Около 15 млн рублей потратят в Тамбове на благоустройство пяти дворов. Работы запланированы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок, дворы преобразят на улицах Астраханской, Пионерской и Максима Горького.

В частности, деньги пойдут на закупку 13 скамеек и 19 урн. Все работы должны завершить до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют Рассказовское шоссе в Тамбове. Работы будут проводиться от улицы Степана Разина до Пригородного леса.

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