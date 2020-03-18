МИД Армении сообщил о приостановлении пассажироперевозок с Россией

Власти Армении приняли решение о временном приостановлении пассажироперевозок с Россией с 18 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. Ее слова 18 марта приводит «РИА Новости».

«С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее решение правительств Армении и РФ, которым ограничивается сухопутное и воздушное сообщение между двумя странами. Это ограничение не касается грузоперевозок», — сказала Нагдалян.

В соответствии с принятым решением армянские граждане, члены их семей, а также лица, которые имеют законное право на проживание в стране, могут вернуться Армению.

Нагдалян призвала возвращаться авиатранспортом, так как Грузия наложила запрет на въезд в страну иностранцев.

По ее словам, в соответствии с решением армянские граждане, члены их семей, а также лица, имеющие законное право на проживание в стране, могут вернуться в Армению. Она призвала граждан возвращаться авиатранспортом, так как Грузия наложила запрет на въезд в страну иностранцев.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.