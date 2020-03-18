Прямой эфир

Вечер памяти вдовы Юрия Гагарина проведут в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге в Музее космонавтики 18 марта состоится вечер, посвященный жене первого космонавта Земли, уроженке города Валентине Гагариной. Она ушла из жизни накануне 17 марта в возрасте 84 лет.

Администрация города и Оренбургский городской совет, губернатор Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования в связи с кончиной Гагариной. Глава Оренбурга Владимир Ильиных направил телеграмму дочерям Гагариных, Елене и Галине, в которой назвал их мать выдающимся человеком, волевой и сильной женщиной, пишет РИА «Оренбуржье».

Свои соболезнования дочерям Валентины Гагариной выразил президент России Владимир Путин. Как говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Гагарина была «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком». Путин также отметил, что она пользовалась заслуженным уважением близких, друзей и коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина
Дом первого летчика-космонавта Земли Гагарина ремонтируют в Оренбурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020