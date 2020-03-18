Вечер памяти вдовы Юрия Гагарина проведут в Оренбурге

В Оренбурге в Музее космонавтики 18 марта состоится вечер, посвященный жене первого космонавта Земли, уроженке города Валентине Гагариной. Она ушла из жизни накануне 17 марта в возрасте 84 лет.

Администрация города и Оренбургский городской совет, губернатор Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования в связи с кончиной Гагариной. Глава Оренбурга Владимир Ильиных направил телеграмму дочерям Гагариных, Елене и Галине, в которой назвал их мать выдающимся человеком, волевой и сильной женщиной, пишет РИА «Оренбуржье».

Свои соболезнования дочерям Валентины Гагариной выразил президент России Владимир Путин. Как говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Гагарина была «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком». Путин также отметил, что она пользовалась заслуженным уважением близких, друзей и коллег.