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Дезинфекцию проводят в общественном транспорте в Калуге

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В троллейбусах и автобусах в Калуге ввели ежедневную дезинфекцию. Такая мера принимается для предотвращения распространения коронавируса.

По данным управления калужского троллейбуса, обеззараживание салона производится перед каждым выходом в рейс. Об этом сообщает газета «Весть».

В правительстве Калужской области создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

17 марта в регионе был выявлен первый случай заболевания. Местный житель обратился к медикам после возвращения из Италии. Он был госпитализирован.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным, число заболевших превысило 203 тыс. человек, умерли более 8,2 тыс. человек.

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