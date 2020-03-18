Лед начали взрывать на реках в Алтайском крае

В Алтайском крае начали взрывать ледовый покров на водоемах. Такие меры принимаются для снижения риска паводка.

По данным МЧС, в регионе есть 25 участков рек, где потенциально могут образовываться ледяные заторы. Взрывные работы уже запланированы на трех из них. В ведомстве подчеркнули, что профилактические взрывы льда являются эффективной мерой в комплексе противопаводковых мероприятий.

Первые работы прошли на реке Бия в Солтонском районе. Взрывы проводились силами «Алтайвзрывпрома» под контролем специалистов местной администрации и в присутствии оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает altapress.ru.

Обычно ледяные пробки образуются в узких местах и на изгибах рек. Они приводят к тому, что реки выходят из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда.

Специалисты следят за паводковой ситуацией в круглосуточном режиме, на данный момент подтопления не наблюдаются.