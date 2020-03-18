Мамаев заявил о готовности покинуть Россию

Павел Мамаев заявил, что готовится уехать из России. Об этом футболист заявил в Instagram-сторис жены. Так он ответил на прямой вопрос: «Ты бы смог переехать в другую страну?» Полузащитник выступает за команду «Ростов». В сентябре 2019-го Мамаев подписал контракт на два года. Ранее футболист отсидел в колонии почти год за хулиганство. За это время с ним разорвал контракт его бывший клуб «Краснодар».