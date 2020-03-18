Посольство РФ заявило о согласии Черногории на вывоз россиян

Черногория согласилась на вывоз туристов из РФ самолетами российских авиакомпаний, списки граждан, имеющих обратные билеты, согласовываются. Об этом «Известиям» сообщил пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа 18 марта.

«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны, <...> переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков», — сообщил он.

При этом Киржа отказался комментировать сообщения о том, что Подгорица взамен потребовала от российских авиаперевозчиков бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве. По словам пресс-атташе диппредставительства, эта информация является «уткой».

О том, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за решения Подгорицы закрыть границы, стало известно ранее в этот день.

Так, 17 марта должен был состояться первый вывозной рейс, однако местные власти закрыли аэропорт без каких-либо дальнейших указаний. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились.

Отели размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса отказались, рестораны в стране закрылись. Таким образом, люди фактически остались на улице.

По словам россиянина Федора Абрамова, оказавшегося в этой ситуации, авиакомпания «Победа» обеспечила для своих клиентов отель и трансфер до него, однако минздрав Черногории всё отменил. В результате людям пришлось проводить время под дверями воздушной гавани.

«Аэрофлот» запросил помощь у МИД РФ и Росавиации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала ситуацию критической, отметив, что самолеты готовы к вылету, но Подгорица не дает разрешение.

По оценке Ростуризма, за рубежом находятся около 100 организованных туристов из РФ. Всем им настоятельно рекомендовано заявить о себе в консульства и российские посольства, а также поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы проработать варианты их возвращения в РФ.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.