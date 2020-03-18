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Второклассников из челябинского лицея проверят на коронавирус

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В лицее №82 в Челябинске заболели сразу несколько учеников второго класса. По информации СМИ, у детей болит голова, появились кашель и тошнота. По состоянию на 18 марта с подобными симптомами остаются девять человек.

На появившуюся в СМИ информацию отреагировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. На своей странице в Facebook она написала, что всех заболевших проверят на новый вид коронавируса.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», — цитирует Гехт сайт 1obl.ru.

18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса будут объявлены каникулы. Также будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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