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Даты проведения последних звонков определили в Мурманской области

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Правительство Мурманской области утвердило дни, в которые в 2020 году будут проведены последние звонки для школьников. Продажа алкоголя в эти даты будет запрещена.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в областном центре школьные мероприятия состоятся 24 и 25 мая. В Апатитах, Кировске и Заозерске последние звонки состоятся 20 мая. Ревда, Ловозеро и Умба будут отмечать праздник 23 мая. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В Мончегорске последние звонки будут проходить 21 и 22 мая. В Оленегорске школьники отметят окончание учебы 21, 23 и 26 мая. Для Ковдорского района также утверждены три даты — 20, 21 и 23 мая.

Сейчас в Мурманской области школы отправлены на досрочные каникулы в связи с коронавирусом, которые продлятся до 12 апреля.

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