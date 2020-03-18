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Песков назвал текущую цену на нефть «безусловно низкой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией на международных рынках. По его словам, текущая цена на нефть Москву не устраивает.

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«Анализируем, пытаемся делать прогнозы, в зависимости от этого будет выстраиваться позиция. (...) Безусловно, это низкая цена (на нефть. — Ред.). Хотелось бы выше», — заключил представитель Кремля.

Ранее в среду, 18 марта, цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года, пишет «Газета.ру». На этом фоне Центральный банк России установил курс доллара на 19 марта на уровне 77,2 рубля, евро вырос до 84,8 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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