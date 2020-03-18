«Уральские авиалинии» приостановили часть рейсов в ближнее зарубежье

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с коронавирусом приостановила часть рейсов в Таджикистан, Киргизию, Армению, Азербайджан. Об этом сказано в сообщении на сайте авиаперевозчика в среду, 18 марта.

«В связи с запретом правительства РФ на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России, а также с запретом на въезд иностранных граждан в страны СНГ авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала полетную программу из/в Таджикистан, Киргизию, Армению, Азербайджан», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, отменяются рейсы из Уфы, Казани, Краснодара, Челябинска, Домодедово, Нижневартовска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары в Ереван, Худжанд, Душанбе, Куляб, Бишкек, Ош, Баку и в обратном направлении.

Остаются рейсы из Санкт-Петербурга в Душанбе и в обратном направлении с частотой один раз в неделю. Остальные отменены с 18 марта. В расписании остались рейсы из Жуковского в Худжанд, Душанбе, Бишкек с частотой два раза в неделю. Остальные частоты отменены с 17 марта.

Авиарейсы из Екатеринбурга в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек, Ош и в обратном направлении остаются с частотой один раз в неделю. Остальные частоты отменены с 17 марта.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, ОАЭ и США с 20 марта. Исключение сделано для нескольких направлений.

По состоянию на 18 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения новым видом коронавируса SARS-COV-2, вызывающего тяжелую пневмонию СOVID-19. В карантинных условиях находятся почти 18 тыс. человек.

Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. Всего в более чем 140 странах заболели свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.