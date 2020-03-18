Огромные звезды установят вдоль спусков к Волге в Самаре

В Самаре цветниками украсят спуски к Волге. Это будет сделано в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

Георгиевские ленты длиной до 22 м со звездами из цветов появятся на Ульяновском, Маяковском и Красноармейском спусках.

Как пишет НИА «Самара», на обустройство клумб и уход за ними, который будет продолжаться с мая и до завершения теплого сезона, планируется выделить около 1,5 млн рублей. Для составления композиций планируется высадить тысячи бегоний, ирезине, петуний и бархатцев.

В феврале сообщалось, что в Самаре в честь 75-летия Великой Победы выпустят транспортные карты с новым праздничным дизайном. Их стоимость будет такой же, как и у обычных карт.