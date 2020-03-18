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Человеческую ногу обнаружили на мусорном предприятии в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Человеческую ногу обнаружили в мусорном мешке на предприятии по сортировке отходов в Республике Татарстан, сообщается в среду, 18 марта, на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Останки были обнаружены накануне, 17 марта, в городе Набережные Челны, пишет «Газета.ру».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, смерть человека наступила двумя сутками ранее до обнаружения части тела. Следствие назначило геномную и судебно-медицинскую экспертизу. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

12 марта в Рязанской области Шиловским межрайонным следственным отделом СУ СКР было завершено расследование убийства, фигурантом которого является ранее судимый 52-летний мужчина. По версии следствия, 19 ноября 2019 года между ним и другим мужчиной произошла ссора, в ходе которой осужденный начал избивать оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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