Новый коронавирус стал не просто масштабной проблемой, но вестником глобального долгосрочного кризиса. Для этого ему хватило всего нескольких недель. Мы можем столкнуться с фундаментальными изменениями моделей поведения людей — экономических, социальных, политических. Теперь всем нам важно не только понять, что мир уже не будет прежним, но суметь максимально быстро адаптироваться к новой реальности. Сделать это возможно в том числе путем ускоренной интеграции современных технологий и бизнес-моделей.

Эксперты солидарны — коронавирус станет самой дорогой эпидемией XXI века. Bloomberg предупреждает, что если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, глобальный рост по итогам 2020 года будет равен нулю, а в денежном выражении ущерб мировой экономики составит $2,7 трлн. Согласно отчету McKinsey, если сезонность вируса не подтвердится, глобальный рост экономики в 2020 году снизится до диапазона 0,5–1,5%.

Однако важно оценить не экономические последствия эпидемии, а осознать, что «черные лебеди», подобные коронавирусу, могут появляться всё чаще и чаще, а ущерб от неконтролируемых природных и климатических чрезвычайных ситуаций будет только расти. И кто нам даст гарантии, что, справившись с последствиями COVID-19, мы в самом ближайшем будущем не столкнемся с новой, еще более масштабной эпидемией или катастрофой? Поэтому наиболее уязвимые сферы нашей деятельности быстрее всего требуют инноваций и инвестиций.

Однако любой кризис — это всегда новые шансы. Атипичная пневмония дала толчок китайскому интернет-буму. Во время эпидемии улицы Китая пустовали, люди старались минимизировать любые контакты. Команда Alibaba увидела потенциал в сложившейся неблагоприятной ситуации и правильно его использовала. Идея превратилась в Taobao, который сегодня обслуживает более 330 млн онлайн-покупателей.

Во время краха доткомов Google был молодой интернет-компанией, предложившей рынку кардинально новый продукт — поисковик с дружелюбным интерфейсом и уникальным алгоритмом выдачи результатов поиска. Это привлекло к компании и клиентов, и инвесторов даже во время кризиса. Amazon смог пережить весну 2000 года и даже вырасти благодаря нетипичной бизнес-модели: всю прибыль компания вкладывала в собственное развитие. Несмотря на обвал акций, у Amazon была подушка безопасности, которая позволяла тратить деньги на слияния и поглощения.

В контексте появления новых возможностей кризис 2020 года похож на предыдущие. Серьезно нарушив наши офлайн-коммуникации, он однозначно ускорит цифровую трансформацию. Сегодня в центре внимания всё, что упрощает дистанционное взаимодействие и помогает справиться с чрезвычайной ситуацией. Обучение повсеместно переходит в онлайн-режим. Правда, находчивые китайские школьники, массово занижая оценки онлайн-приложений, пытаются этот процесс саботировать. Медицинские чатботы помогают диагностировать симптомы вируса. Пациент в США получает помощь и медицинский контроль через специального робота, в карантинные зоны еду и лекарства смогут доставлять дроны. Эти проекты востребованы сейчас.

В ситуации постоянных изменений внешних параметров и факторов, влияющих на цепочки поставок, серьезную поддержку окажут технологии искусственного интеллекта. Например, анализ данных с помощью ИИ дает возможность поставщику одноразовых масок не только удовлетворять неравномерный спрос в условиях, когда потребитель сметает их с полок всех магазинов, но и обеспечить наличие товара в больницах, то есть в тех местах, где он имеет критическое значение.

В ближайшее время можно ждать роста стартапов, решающих проблему переноса в онлайн всех аспектов непроизводственных рабочих процессов. В Лос-Анджелесе набирает обороты проект, который предоставляет и организовывает удаленные рабочие места. По словам его основателя, все понимали, что «в течение следующих 5–10 лет представление о том, как следует вести офисную работу, изменится». Но никто не предполагал, что ситуация поменяется так быстро. В условиях вынужденной изоляции вырастет спрос на продукты, которые позволят людям сохранить качество жизни. К примеру, стоит ожидать интересных решений в сфере домашнего энтертейнмента. Дополнительный импульс получит развитие технологий обеспечения безопасности обмена и хранения данных. В новом мире телеконференций и дистанционных сотрудников подобные сервисы становятся максимально востребованными.

Не стоит думать, что кризис лучше всего преодолеют сильнейшие. Хорошо быть сильным, чтобы бороться с проблемой, но бессмысленно в борьбе с новой реальностью. Поэтому о вечно актуальном тезисе Чарльза Дарвина сейчас в своем обращении к инвесторам напомнил известный американский венчурный фонд Sequoia Capital: «Выживают не самые сильные и не самые умные, но наиболее приспосабливаемые к переменам».

Автор — эксперт по венчурным инвестициям

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции