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В Санкт-Петербурге нашли тело сотрудника Росгвардии с простреленной головой

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Росгвардия проводит проверку по факту смерти своего сотрудника, который был найден с огнестрельным ранением головы на посту в центре Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 18 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мы можем подтвердить эту информацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве, комментируя сообщение «Фонтанки» о том, что на посту охраны был обнаружен 28-летний старшина отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району.

16 сентября на Сахалине убили сотрудника Росгвардии за то, что он сделал замечание насчет курения в общественном месте.

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