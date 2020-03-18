В Санкт-Петербурге нашли тело сотрудника Росгвардии с простреленной головой

Росгвардия проводит проверку по факту смерти своего сотрудника, который был найден с огнестрельным ранением головы на посту в центре Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 18 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мы можем подтвердить эту информацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве, комментируя сообщение «Фонтанки» о том, что на посту охраны был обнаружен 28-летний старшина отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району.

16 сентября на Сахалине убили сотрудника Росгвардии за то, что он сделал замечание насчет курения в общественном месте.