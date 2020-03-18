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Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал в среду, 18 марта, в связи с распространением коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке отменить все санкции в мире за исключением тех, которые были назначены ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По мнению сенатора, договоренность об обнулении ограничительных мер могли бы инициировать государства БРИКС, поддержать страны «большой двадцатки», а Совет Безопасности ООН мог бы ее сертифицировать, передает НСН. Член Совфеда считает, что падение спроса на энергоносители, колебания валютных курсов и угроза безопасности людей провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию.

Косачев отметил, что если не предпринять какие-либо меры, настанет экономический кризис, «который не пощадит ни одну страну. Он отметил, что в настоящее время 70% мировой экономики находится в зоне санкций, их угрозы или непредсказуемости, а отмена ограничений поможет освободить большой потенциал.

14 марта бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США ввело запрет на экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар» для американских предприятий, сообщается на сайте aif.ru.

При этом немецкие депутаты призвали отменить антироссийские санкции на фоне вспышки коронавирусав мире.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. Заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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