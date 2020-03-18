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Мальта с 21 марта приостановит прием пассажирских рейсов из-за COVID-19

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Фото: Global Look Press/x99
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Власти Мальты приостановят с субботы прием всех прибывающих рейсов, за исключением грузовых, гуманитарных и осуществляющих репатриацию граждан других стран, сообщает в среду, 18 марта, газета Times of Malta со ссылкой на документ правительства.

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«На основании решения, принятого органами здравоохранения Мальты, приостанавливается (прием) всех пассажирских рейсов, которые прибывают на Мальту», — говорится в заявлении властей.

В официальном заявлении международного аэропорта Мальты отмечается, что временные ограничения начнут действовать с 23:59 20 марта.

Днем ранее Евросоюз запретил въезд граждан из других стран. Срок ограничений продлится 30 дней.

В тот же день Швейцария, Австрия, Венгрия, Чешская Республика, Дания, Польша, Литва и Германия заявили, что введут контроль на своих границах из-за распространения коронавируса в мире. Свои границы закрыла Канада. Греция ввела обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Помимо этого, Россия частично закрыла границу с Белоруссией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на утро 18 марта, всего в мире заразились 198 737 человек, из них выздоровели 82 779, умерли 7898.

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