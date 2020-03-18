Курс доллара в начале торгов на Мосбирже превысил ₽79

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос до 79 рублей. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016. После скачка рост доллара замедлился и остановился на отметке около 77. Курс евро вырос до 84,70 рублей.