Уголовное дело возбудили после смерти жительницы Карелии на рыбалке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины во время рыбалки в Карелии. Она провалилась под лед на снегоходе, которым управлял муж погибшей.

Инцидент произошел на Ладожском озере в феврале. По данным следствия, супруги выехали на лед на снегоходе, при этом у мужчины не было права управления транспортным средством. Во время движения снегоход провалился под лед. Женщина утонула.

Уголовное дело возбудили в отношении супруга погибшей по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает ИА «Карелinform». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.