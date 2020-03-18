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Уголовное дело возбудили после смерти жительницы Карелии на рыбалке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины во время рыбалки в Карелии. Она провалилась под лед на снегоходе, которым управлял муж погибшей.

Инцидент произошел на Ладожском озере в феврале. По данным следствия, супруги выехали на лед на снегоходе, при этом у мужчины не было права управления транспортным средством. Во время движения снегоход провалился под лед. Женщина утонула.

Уголовное дело возбудили в отношении супруга погибшей по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает ИА «Карелinform». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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