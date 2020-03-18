Прямой эфир

Сайт и путеводитель создадут старейшему кладбищу Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке в субботу, 21 марта, представители политических партий, городской администрации и общественники соберутся на коллективную уборку старейшего в городе Евдокиевского кладбища. Решение принято на совещании, которое провела вице-мэр Галина Пономарева.

По словам начальника МУ «Ритуальные услуги» Евгения Лепекина, учреждению удалось привлечь внебюджетные средства, которые решено направить на реконструкцию четырех памятников участникам Великой Отечественной войны, обустройство пешеходных дорожек, восстановление звезд, венчающих памятники на могилах защитников Отечества. Монументы, сделанные из металла, очистят и покрасят.

Впрочем, как сказал Лепекин, которого цитирует Lipetskmedia, есть работы, которые только ожидают инвесторов. В частности, необходимо обновить три мемориальных знака, расположенных вдоль стены площади Героев и провести инвентаризацию всего кладбища. Это предполагает в том числе создание сайта с электронным путеводителем и историей каждого похороненного здесь, который при жизни сыграл значительную роль в судьбе Липецка.

Осенью 2019 года сообщалось о намерениях властей Липецка восстановить самый старый некрополь города, который находится при Преображенском храме в районе Центрального рынка. Заняться реставрацией планируют местные предприниматели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Липецких экологов обеспокоили помеченные деревья в Нижнем парке
План тушения лесных пожаров утвердили в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020