Сайт и путеводитель создадут старейшему кладбищу Липецка

В Липецке в субботу, 21 марта, представители политических партий, городской администрации и общественники соберутся на коллективную уборку старейшего в городе Евдокиевского кладбища. Решение принято на совещании, которое провела вице-мэр Галина Пономарева.

По словам начальника МУ «Ритуальные услуги» Евгения Лепекина, учреждению удалось привлечь внебюджетные средства, которые решено направить на реконструкцию четырех памятников участникам Великой Отечественной войны, обустройство пешеходных дорожек, восстановление звезд, венчающих памятники на могилах защитников Отечества. Монументы, сделанные из металла, очистят и покрасят.

Впрочем, как сказал Лепекин, которого цитирует Lipetskmedia, есть работы, которые только ожидают инвесторов. В частности, необходимо обновить три мемориальных знака, расположенных вдоль стены площади Героев и провести инвентаризацию всего кладбища. Это предполагает в том числе создание сайта с электронным путеводителем и историей каждого похороненного здесь, который при жизни сыграл значительную роль в судьбе Липецка.

Осенью 2019 года сообщалось о намерениях властей Липецка восстановить самый старый некрополь города, который находится при Преображенском храме в районе Центрального рынка. Заняться реставрацией планируют местные предприниматели.