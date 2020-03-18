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Подозреваемый в убийстве жены в Первоуральске задержан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мужчина, убивший женщину и ранивший судебного пристава в Первоуральске (Свердловская область), задержан по горячим следам. В ближайшее время ему предъявят обвинения, сообщило региональное управление Следственного комитета.

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Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Преступление совершено 18 марта возле здания суда, где должно было рассматриваться дело о побоях в отношении подозреваемого. Он напал на потерпевшую с ножом. Женщина попыталась спрятаться в здании, но мужчина вбежал следом и нанес ранение приставу, который закрыл ее собой.

Мужчину зовут Вячеслав Попов, он ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Погибшая была его гражданской женой (телеканал «360» утверждает, что бывшей женой).

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