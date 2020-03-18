Первое в истории онлайн-заседание могут провести депутаты на Урале

В законодательном собрании Свердловской области может пройти первое в истории заседание в онлайн-режиме. Оно запланировано на 24 марта. Некоторые депутаты настаивают на его отмене в свете ситуации с коронавирусом.

Как рассказал ИА «Ура.ру» один из народных избранников, поводом для такого решения может стать указ о введении в регионе режима повышенной готовности, подписанный 18 марта губернатором Евгением Куйвашевым. Один из пунктов этого указа запрещает до 12 апреля проведение мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек.

Агентство поясняет, что в заксобрании работает 49 депутатов. В зале заседаний, помимо них, присутствуют представители других структур и приглашенные на обсуждение профильных вопросов лица. В общей сложности — до 80 человек.

Противники перевода заседаний в онлайн-режим заявляют, что пандемия не является поводом «останавливать жизнь», а депутаты остаются всегда на передовой и должны принимать решение во благо избирателей в любое время.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина сказала, что вопрос об отмене очередного заседания не стоит, а руководство регионального парламента принимает все возможные меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.