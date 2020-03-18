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Женщина-водитель погибла при столкновении с деревом на Ставрополье

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В Благодарненском районе Ставропольского края автомобиль врезался в дерево. Погибла женщина-водитель, сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла во вторник, 17 марта, около 21:30 на трассе Светлоград–Благородный–Будденовск. По предварительным данным, автомобиль Ford Fusion под управлением 29-летней женщины вылетел с трассы и врезался в ствол дерева, пишет NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погибла. В Госавтоинспекции отмечают, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности, а также двигалась с явным превышением скорости.

Отмечается, что права погибшая получила в конце 2019 года. По факту произошедшего организована проверка.

15 марта в Хабаровске иномарка с несовершеннолетней пьяной девушкой за рулем врезалась в дерево. Погиб один взрослый мужчина, который являлся владельцем автомобиля. Трое подростков, включая водителя, получили тяжелые травмы.

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