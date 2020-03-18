Родители детей в ХМАО отказываются переводить их на обучение дома

В ХМАО родители школьников, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, отказываются следовать рекомендациям переводить их на дистанционное обучение. Они полагают, что дети не смогут самостоятельно подготовиться к экзаменам.

Как рассказали ИА «Ура.ру» родители учеников нескольких школ Нижневартовска, в этом году их детям предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Они и в школе «не могут нормально подготовиться, а дома вообще бездельничать будут».

Агентство поясняет, что перевод на дистанционное обучение в Югре происходит в заявительном порядке. Родителей просят написать заявление на переход на домашнее обучение и передать его администрации школы.

По данным источника, близкого к городскому департаменту образования, перевод на дистанционное обучение — именно рекомендация, а не обязанность. В ведомстве понимают позицию родителей и не препятствуют решению оставлять детей в школах.

С 19 марта дистанционное образование в учебных заведениях Югры станет обязательным. Приказ подписан департаментом образования региона.