Прямой эфир

Родители детей в ХМАО отказываются переводить их на обучение дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ХМАО родители школьников, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, отказываются следовать рекомендациям переводить их на дистанционное обучение. Они полагают, что дети не смогут самостоятельно подготовиться к экзаменам.

Как рассказали ИА «Ура.ру» родители учеников нескольких школ Нижневартовска, в этом году их детям предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Они и в школе «не могут нормально подготовиться, а дома вообще бездельничать будут».

Агентство поясняет, что перевод на дистанционное обучение в Югре происходит в заявительном порядке. Родителей просят написать заявление на переход на домашнее обучение и передать его администрации школы.

По данным источника, близкого к городскому департаменту образования, перевод на дистанционное обучение — именно рекомендация, а не обязанность. В ведомстве понимают позицию родителей и не препятствуют решению оставлять детей в школах.

С 19 марта дистанционное образование в учебных заведениях Югры станет обязательным. Приказ подписан департаментом образования региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
В Госдуме оценили идею выдавать больничный родителям из-за закрытия школ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020