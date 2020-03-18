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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

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По словам главы ведомства, власти также организуют поддержку дистанционного обучения.

«Мы благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к образовательным ресурсам, крупнейшие издательства открыли бесплатный доступ к электронным книжным ресурсам. Введена также система дистанционного обучения учащихся среднего профессионального образования», — приводит слова министра агентство городских новостей «Москва».

Кравцов подчеркнул, что каникулы продлятся три недели из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, по словам главы Минпросвещения, школы будут работать. Особенно это актуально для школьников младших классов, у родителей которых нет возможности сидеть дома с ребенком, пишет НСН.

16 марта во всех школах Подмосковья ввели дистанционное обучение, однако 80% учеников все равно пришли на занятия. Губернатор региона Андрей Воробьев ранее объявил, что школьников ждут три недели каникул, сообщает телеканал «360».

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, отметил, что досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на основной период в мае-июне, а не в 20-х числах марта, как планировалось ранее. Расписания же оставшихся всероссийских проверочных работ школы смогут сформировать самостоятельно.

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В детсадах и начальных классах разрешалось свободное посещение.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. Заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения, уточняет «Федеральное агентство новостей». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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