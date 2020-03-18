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Запрет на проведение массовых мероприятий ввели в Ижевске

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В Ижевске (Удмуртская Республика) введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 100 человек. Меры связаны с профилактикой вирусных инфекций. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице «ВКонтакте» 18 марта.

«Введен запрет на проведение городских культурных и спортивных мероприятий количеством участников больше 100 по Ижевску», — цитирует главу города ИА «Сусанин».

Бекмеметьев отметил, что также проводится обработка общественного транспорта перед выходом на маршруты. Для этого используются дезинфицирующие средства. Выезды групп детей на соревнования и другие мероприятия ограничены, кроме того, в школах и детсадах введен обязательный фильтр при утреннем приеме детей.

На данный момент 13 школ города уже находятся на каникулах. Со следующей недели каникулы начнутся еще в 74 учреждениях.

18 марта в Роспотребнадзоре заявили о том, что почти 18 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем в рамках профилактики у них коронавируса. Все граждане вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 либо имели контакты с заболевшими.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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