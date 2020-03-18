Прямой эфир

Обвиняемый в побоях убил потерпевшую на Урале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, обвиняемый в побоях, возле суда напал на женщину, проходившую по его делу потерпевшей. Женщина погибла, а пристав, который пытался ее спасти, ранен.

Обвиняемый и потерпевшая состояли в гражданском браке. Нападение произошло, когда она шла в суд на заседание, пишет сайт kp.ru. Женщина получила ножевое ранение, успела забежать в здание суда и попросить помощи.

Мужчина с ножом зашел в здание вслед за потерпевшей и попытался ударить ее ножом еще раз, но женщину закрыл телом пристав. Он был в бронежилете, поэтому злоумышленник стал наносить удары ему по рукам. Поняв, что терпит поражение, преступник убежал.

Потерпевшая умерла в больнице. Обвиняемый объявлен в розыск.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых рассказал Ura.Ru, что злоумышленника зовут Вячеслав Попов. В 2008 году он уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Весь личный состав полиции города поднят, Попова разыскивают. Всех, кто знает, где он может быть, попросили сообщать об этом в МВД.

У убитой женщины остались двое детей, младшему из которых еще нет года. За нанесение ей побоев мужчине грозил штраф в пять тыс. рублей, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвича обвинили в причастности к смерти матери малолетней девочки
В Омской области пенсионерка до смерти забила настойчивого ухажера скалкой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020