Обвиняемый в побоях убил потерпевшую на Урале

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, обвиняемый в побоях, возле суда напал на женщину, проходившую по его делу потерпевшей. Женщина погибла, а пристав, который пытался ее спасти, ранен.

Обвиняемый и потерпевшая состояли в гражданском браке. Нападение произошло, когда она шла в суд на заседание, пишет сайт kp.ru. Женщина получила ножевое ранение, успела забежать в здание суда и попросить помощи.

Мужчина с ножом зашел в здание вслед за потерпевшей и попытался ударить ее ножом еще раз, но женщину закрыл телом пристав. Он был в бронежилете, поэтому злоумышленник стал наносить удары ему по рукам. Поняв, что терпит поражение, преступник убежал.

Потерпевшая умерла в больнице. Обвиняемый объявлен в розыск.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых рассказал Ura.Ru, что злоумышленника зовут Вячеслав Попов. В 2008 году он уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Весь личный состав полиции города поднят, Попова разыскивают. Всех, кто знает, где он может быть, попросили сообщать об этом в МВД.

У убитой женщины остались двое детей, младшему из которых еще нет года. За нанесение ей побоев мужчине грозил штраф в пять тыс. рублей, отмечает издание.