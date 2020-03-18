В Москве задержаны подозреваемые в поджоге машин

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге автомобилей. По версии следствия, злоумышленники подъехали ночью к автосалону и шесть раз выстрелили в сторону здания, а через несколько дней вернулись и подожгли две машины, припаркованные рядом. Спустя неделю история повторилась. В этот раз повредили уже восемь автомобилей. Задержаны шестеро ранее судимых граждан, их заключили под стражу. В ходе обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки.