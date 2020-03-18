Танк подарили Омску в рамках подготовки к 75-летию Победы

В собственность Омска передан танк Т-80БВ. Это сделано в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы и 100-летия отечественного танкостроения. Распоряжение о передаче подписал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

По словам министра, которые приводит ИА «Город55», танк передается для создания мемориального комплекса, который должен появиться в Ленинском округе у центральной проходной АО «Омсктрансмаш».

Ранее танк был снят с боевого дежурства и передан от Министерства обороны России в собственность Омской области. С машины демонтировали навесное оборудование и боевое снаряжение.

Танк Т-80 производили на омском заводе с 1985 по 1989 год. В общей сложности «Омсктрансмаш» выпустил более 6 тыс. танков Т-80 в различных модификациях.

10 марта сообщалось, что на праздновании Дня Победы в Омске задействуют 66 единиц военной техники. Минобороны России выделило четыре комплекта асфальтоходных «башмаков» для тяжелой техники, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия во время парада.