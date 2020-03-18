Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян

Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такую вероятность допустил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован в среду, 18 марта.

«Вопрос: на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать реальные доходы россиян, а также добавил, что объем фонда превысил планку в 7% ВВП. Таким образом, у страны есть большие ресурсы и возможность направить инвестиции за счет ФНБ на решение именно этой национальной задачи.

О том, что объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП и составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей, сообщалось 26 сентября 2019 года. Тогда министр финансов России Антон Силуанов предлагал часть этих средств направлять на инвестиционные проекты, привлекая 4–5 рублей частных инвестиций на один рубль средств ФНБ.