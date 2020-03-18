Прямой эфир

Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такую вероятность допустил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован в среду, 18 марта.

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ
Алексей Кудрин, в свою очередь, снова предложил смягчить бюджетное правило, а сэкономленные деньги вкладывать в человеческий капитал

«Вопрос: на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать реальные доходы россиян, а также добавил, что объем фонда превысил планку в 7% ВВП. Таким образом, у страны есть большие ресурсы и возможность направить инвестиции за счет ФНБ на решение именно этой национальной задачи.

О том, что объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП и составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей, сообщалось 26 сентября 2019 года. Тогда министр финансов России Антон Силуанов предлагал часть этих средств направлять на инвестиционные проекты, привлекая 4–5 рублей частных инвестиций на один рубль средств ФНБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин заверил в наличии средств ФНБ для сохранения финансовой стабильности
Путин обратился к россиянам. Важное

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020