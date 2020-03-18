ТЦ Москвы рассказали о принятых мерах против коронавируса

Московские торговые центры вводят меры по ограничению концентрации посетитей после введенного запрета мероприятий, рассчитанных более чем на 50 человек, в связи с распространения коронавируса.

В ТЦ «Афимолл Сити» посетителям бесплатно раздают медицинские маски, в комплексе есть дозаторы с дезинфектором, а по ночам в помещениях проводят кварцевания. Кроме того, чтобы не допускать скоплений людей в одном месте, разрабатывается сценарий разграничения клиентских потоков. В частности, будут пересмотрены подходы к заполняемости фудкортов и развлекательных площадок.

«Все они будут работать в особом режиме, одновременно обслуживая лишь небольшие группы посетителей — до 50 человек — чтобы не создавать угрозу распространения вируса», — рассказал «РИА Новостям» гендиректор владеющей ТЦ компании AFI Development Евгений Поташников.

В «Европейском» меры профилактики уже коснулись ресторанов и кафе — находиться в них единовременно могут не более 49 человек. Кроме того, раз в два часа во всем центре проводится уборка помещений и поверхностей, в очистительных системах чаще меняют воздушные фильтры.

В торговых центрах группы «Ташир» отменены все массовые мероприятия, а концертный зал «Крокус Сити Холл» перенес ближайшие концерты минимум до 10 апреля.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение.