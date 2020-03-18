Завершился полуфинал конкурса «Лидеры России» в области науки. В Москву приехали около 300 молодых ученых и управленцев со всей России. Заявки на участие подали более 20 тыс. человек. Два дня они решали задачи кадровой и экономической направленности, например, придумывали, как повысить востребованность результатов работы НИИ у отечественных производителей. Участники турнира в будущем — это академики, ректоры университетов, политики и чиновники. А кому-то предстоит решать проблемы всего человечества. 10 лучших в итоге попали на суперфинал состязания — правда, пока он отложен на неопределенное время.