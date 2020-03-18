Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса

Американская компания Walt Disney объявила о переносе премьеры фильма «Черная вдова» на более поздний срок. Об этом сообщил The Variety со ссылкой на представителя компании.

Решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой в США были закрыты кинотеатры. Также власти рекомендовали не посещать места скопления людей.

Новая дата релиза ленты режиссера Кейт Шортланд, основанной на комиксах Marvel, не называется. Изначально планировалось, что фильм выйдет 1 мая. В главных ролях снялись Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью («Солнцестояние»), Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

В Disney также сообщили о переносе дат выхода фильмов «Женщина в окне» и «История Дэвида Копперфилда», отмечает телеканал «360». Ранее Disney также отложила премьеры таких картин, как «Новые мутанты», «Мулан» и «Оленьи рога». Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.

В конце января сообщалось, что Disneyland в Шанхае временно закрыли из-за коронавируса для сдерживания распространения заболевания и ради безопасности сотрудников и посетителей.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 18 марта, в мире заразились более 198 959 человек, вылечились 82 779 пациента, а умерли 7991 человек.