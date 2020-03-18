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СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ («Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и надругательство над государственным флагом Российской Федерации»).

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СК сообщает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях государство пребывания обязано принимать меры, необходимые для защиты здания и помещений посольства, однако нацполиция Украины не стала расценивать инцидент как акт хулиганства, заявив, что в ходе марша «грубых нарушений» допущено не было. Именно это является основанием для возбуждения Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту нападения на посольство России с учетом международного права и российского законодательства.

В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Нападение было совершено в ходе Марша добровольцев, конечной точкой маршрута было российское посольство. Правоохранители заранее огородили здание дополнительным забором, за который был поставлен спецтранспорт и полицейский кордон.

Дойдя до посольства, радикалы начали устраивать беспорядки. Они осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали лозунги «Долой с Украины», «Слава нации — смерть врагам», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!».

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