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Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $70 млн

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Фото: Depositphotos
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Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн). Об этом в среду, 18 марта, сообщает газета The Sun, ссылаясь на представителя Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картера.

«За последние 25 лет участники внесли огромный вклад в добрые дела. В среднем еженедельно около £30 млн поступает в фонды, которые помогают реализации самых различных проектов, в том числе по сохранению мест обитания диких животных», — сказал он.

Имя обладателя джекпота не раскрывается.

2 марта сообщалось, что за 2019 год жители России выиграли в лотереи свыше 26 млрд рублей. Отмечается, что сумма выигрышей выросла на 27,4%. В 2018 году она составляла 20,8 млрд рублей, а в 2019-м превысила 26,5 млрд рублей.

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