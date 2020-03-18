Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом сообщается на сайте Кремля 17 марта.

На совещании с членами правительства Путин призвал внести необходимые предложения по изменению в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы «никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией» и снабжать людей некачественными лекарствами.

«Всё это вместе, имею в виду вопрос дистанционной продажи лекарств, один из самых важных, очень чувствительный. Прежде всего — для тех граждан и тех семей, которые находятся на карантине», — подчеркнул российский лидер.

В тексте указа отмечается, что порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, а также требования к аптечным организациям и правила доставки устанавливаются правительством.

12 марта стало известно, что продажи противовирусных препаратов в России выросли в полтора раза. Кроме того, анализ фармацевтического рынка показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.