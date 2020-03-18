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Танкер столкнулся с рыболовецким судном в Японии

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В районе японской префектуры Миэ танкер столкнулся с рыболовецким судном, пострадал один человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщает агентство «Киодо».

Инцидент произошел вблизи города Тоба. Пострадавший – один из рыбаков. В результате столкновения мужчина получил серьезную травму головы. Он госпитализирован.

Об утечках топлива и нефтепродуктов из танкера не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются.

29 февраля сообщалось, что у берегов Японии после столкновения с рыболовецкой шхуной затонуло грузовое судно GUO XING-1, 13 человек пропали без вести.

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