Японский самолет прилетел в Грецию за олимпийским огнем

Японский спецборт прибыл в Грецию, чтобы забрать оттуда олимпийский огонь для проведения эстафеты. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, лайнер вылетит из Греции 19 марта после церемонии передачи огня на афинском стадионе «Панатинаикос», которая пройдет без публики.

13 марта сообщалось, что эстафета олимпийского огня в Греции была отменена из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее в марте сообщалось, что все решения, связанные с проведением Олимпийских игр в Токио, будут приняты в мае, когда будет определенность с пандемией SARS-CoV-2.

3 марта Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Возникшая в Китае вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, к настоящему времени признана пандемией.

Случаи заражения фиксируются по всему миру. Всего заболели более 182 тыс. человек, скончались 7,4 тыс., выздоровели более 79 тыс.

В России зарегистрированы 114 случаев заболевания.