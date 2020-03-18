Соседи рассказали о семье найденной рядом с умершей матерью девочки

В Москве следователи продолжают расследовать дело о гибели 27-летней Екатерины Телькиной. Рядом с телом умершей два дня просидела годовалая дочь.

Как пишет РЕН ТВ, тревогу забили родственники, так как Екатерина два дня не выходила на связь. Дверь в квартиру была заперта. После приезда полиции в квартире обнаружили труп и годовалого ребенка. Малышка два дня без еды и воды находилась рядом с умершей. Ее госпитализировали в состоянии стресса и истощения.

Соседи рассказали, что в квартире Екатерины нередко происходили скандалы.

«Я вчера слышал какие-то крики, какой-то мужчина что-то кричал. Что-то я слышал там, матерное было: «Какого черта, какого черта?» Минут сорок подряд», — рассказывает один из жильцов.

На теле погибшей обнаружены многочисленные синяки и ушибы. Однако, по предварительным данным, умерла Екатерина из-за проблем с сердцем — недавно она перенесла операцию.

По данным телеканала, ее сожитель три дня находился в запое и не связывался с женщиной.