Кипр приостановит авиасообщение с 28 странами из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Республики Кипр заявило о двухнедельном запрете на авиасообщение с 28 странами, включая Россию, в рамках сдерживающих мер по распространению коронавируса. Об этом глава ведомства Константинос Иоанну рассказал на пресс-конференции 17 марта.

«С 3 часов ночи по кипрскому времени (4:00 мск) 21 марта 2020 года на 14 дней запрещено, за исключением грузовых рейсов, выполнять полеты в аэропорты Ларнаки и Пафоса из следующих стран: Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Египет, Эстония, Германия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Иордания, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Катар, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и Греция», — пишет департамент печати и информации со ссылкой на главу минздрава.

Прибывающие граждане и резиденты республики будут обязаны предоставить медицинские справки об осмотре на коронавирус или документы из дипломатического представительства. Соответствующее решение об изоляции не распространяется на людей, находящихся в Европе в краткосрочных командировках или госпитализированных для лечения болезней вместе с сопровождающими. Также отмечается, что для экстренных случаев остаются открытыми специальные чартерные рейсы в Лондон и Афины.

14 марта авиакомпания «Россия» заявила о выполнении обратных рейсов по вывозу россиян с территории острова Кипр.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 2:00 мск 18 марта, во всем мире заразились 198 091 человека, умерли 7961, а излечились 81 727 пациентов. На Кипре подтверждено 49 случаев подтвержденных результатов тестирования на заболевание COVID-19.