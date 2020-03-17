Почти 200 человек госпитализированы с гриппом в Липецкой области

В период со 2 по 8 марта в Липецкой облсти зарегистрировано 5495 случаев гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 13,1%. Дети до 14 лет составляют 70% всех заболевших. Госпитализировано 192 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Липецкой области заболеваемость внебольничными пневмониями составила 1,18 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя, пишет GOROD48.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, по состоянию на 12 марта зарегистрировано три подтверждённых случая заражения людей новой коронавирусной инфекцией. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.