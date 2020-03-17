Прямой эфир

Почти 200 человек госпитализированы с гриппом в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период со 2 по 8 марта в Липецкой облсти зарегистрировано 5495 случаев гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 13,1%. Дети до 14 лет составляют 70% всех заболевших. Госпитализировано 192 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Липецкой области заболеваемость внебольничными пневмониями составила 1,18 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя, пишет GOROD48.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, по состоянию на 12 марта зарегистрировано три подтверждённых случая заражения людей новой коронавирусной инфекцией. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Якутии на 37,8%
В Минздраве дали рекомендации по лечению гриппа и ОРВИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020