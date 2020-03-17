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«Горячую линию» по профилактике туберкулеза запустят в Тульской области

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С 19 по 29 марта в Тульской области будет организована «горячая линия» по профилактике туберкулеза.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Тульской области ответят на вопросы о заболеваемости туберкулезом, необходимости ранней диагностики данного заболевания, основных мерах профилактики и т.д., передает ИА «Тульские известия».

Консультацию специалистов можно получить по нескольким телефонам с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), а также по электронной почте.

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