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Вертолет Ми-8 с горючим обстреляли картечью в Коми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неизвестные обстреляли картечью вертолет Ми-8, на борту которого в момент полета находились четыре члена экипажа и груз горючего, в республике Коми. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России во вторник, 17 марта.

По предварительным данным, воздушное судно летело из города Емва в город Шиес в Архангельской области.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала группа следователей. В настоящий момент они работают над установлением всех обстоятельств инцидента, в том числе причин и условий, которые привели к нему.

СК возбудил уголовные дела по статьям за покушение на убийство из хулиганских побуждений и за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Ранее, 15 марта, вертолет Ми-35 случайно выстрелил из авиационной пушки калибра 23-мм в сторону жилого дома в Чите. В результате никто не пострадал. Выстрел повредил остекление одного из балконов квартиры на третьем этаже здания. В министерстве обороны России заявили, что выстрел произошел непроизвольно, и добавили, что начали обсуждение возможности компенсировать ущерб зданию.

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