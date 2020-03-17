Вертолет Ми-8 с горючим обстреляли картечью в Коми

Неизвестные обстреляли картечью вертолет Ми-8, на борту которого в момент полета находились четыре члена экипажа и груз горючего, в республике Коми. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России во вторник, 17 марта.

По предварительным данным, воздушное судно летело из города Емва в город Шиес в Архангельской области.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала группа следователей. В настоящий момент они работают над установлением всех обстоятельств инцидента, в том числе причин и условий, которые привели к нему.

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