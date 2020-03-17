В Словакии умер американец с подозрением на COVID-19

В Словакии умер гражданин США, у которого подозревают вызываемую коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Об этом 17 марта сообщило издание «Aktuality».

Американец проживал в отеле в городе Кошице. 12 января он вернулся из Китая, где находился на протяжении двух месяцев. Он не проходил тест на коронавирус.

В настоящий момент в специализированной лаборатории срочно проводятся анализы, которые могут подтвердить первую смерть от COVID-19 в Словакии. Врачи бригады скорой помощи, которых вызвал персонал гостиницы, а также те, кто находился в контакте с умершим, помещены в домашний карантин. На данный момент в стране зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.