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В Словакии умер американец с подозрением на COVID-19

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В Словакии умер гражданин США, у которого подозревают вызываемую коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Об этом 17 марта сообщило издание «Aktuality».

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Американец проживал в отеле в городе Кошице. 12 января он вернулся из Китая, где находился на протяжении двух месяцев. Он не проходил тест на коронавирус.

В настоящий момент в специализированной лаборатории срочно проводятся анализы, которые могут подтвердить первую смерть от COVID-19 в Словакии. Врачи бригады скорой помощи, которых вызвал персонал гостиницы, а также те, кто находился в контакте с умершим, помещены в домашний карантин. На данный момент в стране зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

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