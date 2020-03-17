В «Роскосмосе» отменили все международные контакты из-за коронавируса

Госкорпорация «Роскосмос» отменила все запланированные на ближайшее время международные встречи из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», — написал Рогозин.

Он добавил, что госкорпорация отменила также все зарубежные командировки для своих сотрудников, кроме поездок на космодром Байконур.

Ранее в этот же день стало известно, что праздничные мероприятия в День космонавтики (12 апреля) будут отложены из-за коронавирусной инфекции.

16 марта космодром во Французской Гвиане приостановил все пусковые кампании из-за коронавируса. В компании-операторе космодрома Arianespacе, в свою очередь, подтвердили переносы космических пусков до того момента, когда «условия это позволят».

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.