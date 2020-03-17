Липецких экологов обеспокоили помеченные деревья в Нижнем парке

Экологи взяли на контроль ситуацию в Нижнем парке Липецка. Там начался второй этап реконструкции. Работы ведутся на практически заброшенном участке парка в районе памятника Народовольцам и на дороге к Центральному пляжу.

Часть кустарников и деревьев будет вырублена. Уже сегодня липецкие экологические активисты бьют тревогу, так как на старинных тополях, расположенных вдоль центральной аллеи парка, появились синие метки, сообщает Lipetskmedia. В региональном управлении экологии и природных ресурсов прокомментировали эту информацию.

«Синей краской деревья выделяют для так называемого кронирования и опиловки веток для того, чтобы во время сильного ветра они не упали на отдыхающих. Никаких радикальных мер устраивать не будут», — рассказали в пресс-службе ведомства.