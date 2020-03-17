Госдеп признал нового главаря ИГ международным террористом

Госсекретарь США Майк Помпео 17 марта на встрече с журналистами заявил, что новый глава запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») Амир Мухаммед Абдель Рахман аль-Мауля аль-Сальби является международным террористом. Запись брифинга опубликована на YouTube-канале ведомства.

«Сегодня Госдепартамент заявляет о своем намерении признать Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля международным террористом. Он был назван лидером ИГ после того, как в прошлом году мы убили Абу-Бакра аль-Багдади», — сказал он.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. Как стало известно, во время американского штурма террорист сам привел в действие пояс смертника. Пентагон опубликовал видео спецоперации в доме боевика.

21 января стало известно, что Амир Мухаммед Абдель Рахман аль-Мауля аль-Сальби возглавил ИГ. Он также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш. Еще перед ликвидацией аль-Багдади Госдепартамент США объявлял награду в $5 млн за голову аль-Сальби и еще двух высокопоставленных членов запрещенной организации.