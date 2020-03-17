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В Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса

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Фото: REUTERS/Policlinico Gemelli
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Число погибших от коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Об этом сообщил во вторник, 17 марта, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

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«Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2941», — цитирует его агентство Ansa. По словам Боррелли, в понедельник выздоровели 414 человек, в воскресенье выписаны 369 пациентов.

По его словам, ежедневно заражаются примерно 3–3,5 тыс. человек. Общее число жертв пневмонии COVID-19 в стране достигло 2503.

15 марта от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии умерли 368 человек, количество летальных исходов сравнялось со случаями выздоровления. 16 марта число погибших снизилось — за сутки умерли 349 зараженных.

Также в воскресенье стало известно, что в регионе Ломбардия, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии, наблюдается нехватка мест в реанимации. Областная администрация решает вопрос.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Неделю назад в стране умирал каждый 20-й пациент.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

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