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Путин и Мишустин поздравили гендиректора ТАСС с днем рождения

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин во вторник, 17 марта, поздравили генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с днем рождения.

Путин отметил, что Михайлов — опытный и компетентный руководитель. На своей должности, по мнению президента, директору ТАСС удалось поставить перед коллективом значимые цели и высокие ориентиры.

«На посту генерального директора одного из старейших информагентств страны вы содействуете сбережению и развитию легендарных тассовских традиций», — приводит ТАСС слова главы государства.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что ТАСС успешно развивается под руководством Михайлова.

«Сегодня агентство — это современный новостной ресурс, где запускаются новые информационные продукты, открываются интересные мультимедийные порталы, уникальные фотоархивы переводятся в цифровой формат», — цитирует ТАСС премьер-министра.

Он указал, что ежедневно миллионная российская и зарубежная аудитория начинает свой день с ленты ТАСС.

В заключение Мишустин пожелал руководителю ТАСС крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года в Архангельске. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью. Член Союза журналистов РФ. Автор более 200 публикаций. В начале «нулевых» входил в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России». Лауреат премии «Медиа-менеджер России» (2015), премии AbOvo Российской академии общественных связей «За особый вклад в развитие индустрии общественных связей» (2018).

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