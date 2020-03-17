Россияне переключились на внутренний туризм

За минувшую неделю доля России в общем числе покупок авиабилетов выросла с 80 до 88%. Об этом 17 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сервис по продаже авиабилетов Aviasales.

В период с 9 по 15 марта люди покупали билеты внутри России чаще, чем в период со 2 по 8 марта. По мнению аналитиков, это связанно с новостями о закрытии границ европейских стран из-за коронавируса, росте доллара и дорожании авиабилетов, приостановке рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Больше всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (+49,6%), Симферополь (+41,24%) и Сочи (+40,38). Также россияне чаще всего стали бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Краснодар, Уфу, Казань, Самару и Екатеринбург. Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону показали прирост в 10%.

Средняя стоимость перелета за последнюю неделю практически не изменилась, а максимальное повышение цен составило 2%. При этом билеты в Иркутск упали в цене на 9,29%.

Ранее на фоне распространения коронавируса страны Запада приняли решение о закрытии границ: 16 марта Швейцария и семь стран — членов ЕС уведомили ЕК о введении контроля на своих границах. К такой мере прибегли Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Литва, Польша и Чехия. Решение о запрете на въезд иностранных граждан также приняли власти Грузии, Казахстана, Канады и других государств.

Авиакомпания «Аэрофлот» в этот же день отменила рейсы в Казахстан. Кроме того, Utair приостановила полеты в Узбекистан до 15 апреля, а 11 марта авиакомпания S7 отменила полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию. Кроме того, из международных перевозчиков отложили или перенесли рейсы в связи с распространением коронавируса южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

10 марта стало известно, что авиакомпании могут обязать вернуть деньги за билеты в рамках отмененных туров в наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны. Предположительно, речь идет о сумме до 1,4 млрд рублей.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.