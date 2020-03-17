Прямой эфир
Сюжет:

Россияне переключились на внутренний туризм

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшую неделю доля России в общем числе покупок авиабилетов выросла с 80 до 88%. Об этом 17 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сервис по продаже авиабилетов Aviasales.

Возвращать — неплохая примета: от авиакомпаний требуют 1,4 млрд за отмененные туры
Ростуризм пригрозил банкротством туроператоров

В период с 9 по 15 марта люди покупали билеты внутри России чаще, чем в период со 2 по 8 марта. По мнению аналитиков, это связанно с новостями о закрытии границ европейских стран из-за коронавируса, росте доллара и дорожании авиабилетов, приостановке рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Больше всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (+49,6%), Симферополь (+41,24%) и Сочи (+40,38). Также россияне чаще всего стали бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Краснодар, Уфу, Казань, Самару и Екатеринбург. Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону показали прирост в 10%.

Средняя стоимость перелета за последнюю неделю практически не изменилась, а максимальное повышение цен составило 2%. При этом билеты в Иркутск упали в цене на 9,29%.

Ранее на фоне распространения коронавируса страны Запада приняли решение о закрытии границ: 16 марта Швейцария и семь стран — членов ЕС уведомили ЕК о введении контроля на своих границах. К такой мере прибегли Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Литва, Польша и Чехия. Решение о запрете на въезд иностранных граждан также приняли власти Грузии, Казахстана, Канады и других государств.

Авиакомпания «Аэрофлот» в этот же день отменила рейсы в Казахстан. Кроме того, Utair приостановила полеты в Узбекистан до 15 апреля, а 11 марта авиакомпания S7 отменила полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию. Кроме того, из международных перевозчиков отложили или перенесли рейсы в связи с распространением коронавируса южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

10 марта стало известно, что авиакомпании могут обязать вернуть деньги за билеты в рамках отмененных туров в наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны. Предположительно, речь идет о сумме до 1,4 млрд рублей.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Типичным пассажиром самолета оказался 31-летний Александр
Авиакомпании попросили Минтранс обнулить НДС на внутренние перевозки до 2030 г.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020